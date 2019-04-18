В Перу объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента Гарсии

Правительство Перу объявило трехдневный национальный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Алана Гарсии, говорится в декрете, опубликованном на сайте официальной перуанской газеты Peruano.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, траур по случаю смерти бывшего президента продлится до 19 апреля.

"Национальный флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, военных объектах, базах, кораблях, отделениях полиции и других государственных учреждениях на всей территории страны, а также в дипломатических, консульских и постоянных представительствах Перу за рубежом", - сообщает газета.

Гарсию (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) пытались задержать по делу о коррупции в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила раненого Гарсию, после чего он был доставлен в больницу.

Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.

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