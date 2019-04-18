В Египте нашли гробницу смотрителя амбаров фараона

Археологи обнаружили в окрестностях Луксора на юге Египта гробницу смотрителя зерновых амбаров древнеегипетского фараона XVIII династии (примерно 1550 - 1292 годы до нашей эры), говорится в распространенном заявлении министерства по делам древностей Египта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

О находке в четверг объявил министр по делам древностей Халед аль-Анани в присутствии главы египетского правительства Мустафы Мадбули и нескольких министров.

"Находка относится к периоду Нового царства XVIII династии фараонов и принадлежит смотрителю фараоновских зерновых амбаров", - говорится в распространенном сообщении.

Халед аль-Аннани также сообщил об обнаружении еще двух гробниц, относящихся к более ранним периодам истории Древнего Египта. Во всех трех гробницах найдены саркофаги, статуэтки "ушебти", росписи на стенах и даже погребальные маски.

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