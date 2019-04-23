В результате терактов на Шри-Ланке погибли 45 детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о гибели 45 детей в результате серии взрывов на Шри-Ланке в прошедшее воскресенье, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"По данным на 23 апреля, мы знаем о том, что 27 детей погибло и 10 получили ранения в результате взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо. В Баттикалоа погибло 13 детей, самому маленькому из них исполнилось 18 месяцев. В больнице находится 15 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Есть подтверждения о гибели еще 5 детей с иностранным гражданством. После взрывов в Коломбо госпиталь Коломбо принял 20 детей, четверо из них находятся в отделении интенсивной терапии", - заявил на брифинге во вторник официальный представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульера.

По его словам, Детский фонд ООН в настоящее время собирает информацию о состоянии здоровья всех пострадавших детей и подростков, в том числе тех, кто потерял семью или одного из родителей. Кроме этого, ЮНИСЕФ готов предоставить необходимые медикаменты для больниц, в которых находятся дети, а также будет оказывать им психологическую помощь.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

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