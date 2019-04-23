Премьер Шри-Ланки рассказал о задержанных после серии терактов

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что на данный момент в связи с серией взрывов были задержаны только граждане острова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Всего власти задержали 40 подозреваемых. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало о задержании гражданина Сирии для допроса в связи с серией взрывов.

Викрамасингхе заявил, что среди задержанных в связи со взрывами только граждане Шри-Ланки. Он также отметил, что некоторые террористы ездили за границу.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали.

В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.



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