Посол США считает, что террористическая угроза на Шри-Ланке сохраняется

24 апреля 2019 11:02 (UTC+04:00)

Власти США считают, что террористы все еще могут продолжать подготовку атак на Шри-Ланке. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявила американский посол в этом государстве Элина Тэплит, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы считаем, что сейчас продолжается террористическое планирование. Террористы могут ударить без предупреждения", - приводит агентство слова Тэплит.

При этом посол отметила, что в США не были "заранее осведомлены" о терактах, которые произошли 21 апреля.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Силву сообщала, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти страны об опасности неминуемых терактов. По его словам, правительство Шри-Ланки "получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то ужасающее", однако премьер-министра Ранила Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.

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