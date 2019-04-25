Американец выиграл в лотерею 768 миллионов долларов

Житель американского штата Висконсин Мануэль Франко стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он выиграл в лотерею 768 миллионов долларов. Согласно правилам, молодой человек мог получать деньги только по частям в течение 29 лет, однако он принял решение пожертвовать частью выигрыша, получив возможность сразу забрать остаток.

Так, в итоге победитель получит 477 миллионов долларов. При этом он обязан заплатить федеральный налог в размере 114 с половиной миллионов долларов.

"Мне кажется, что это сон и в любой момент я могу проснуться. Не верится, что такое могло случиться с таким простым парнем, как я. Поскольку мне улыбнулась удача, я не собираюсь больше участвовать в лотереях. Но должен сказать, что ради шанса навсегда поменять свою жизнь стоит заплатить два доллара. Моя жизнь точно изменилась, и я с надеждой смотрю в будущее", Мануэль Франко

Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние.

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