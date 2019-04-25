Активисты заявили, что венесуэльские дипломаты покинули посольство в США

Дипломаты Венесуэлы покинули посольство страны в США, как им предписывалось госдепартаментом, но в здании остаются американские антивоенные активисты, сообщила РИА Новости представитель антивоенной организации Code Pink Медея Бенджамин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

На вопрос, остаются ли дипломаты в здании, Бенджамин ответила: "Мы их здесь не видим". По ее словам, дипломаты намеревались поехать в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, где сохраняется венесуэльское постпредство, и переговорить с министром иностранных дел страны.

В здании посольства остаются десятки активистов, уточнила Бенджамин.

В ночь на четверг истек срок требования властей США к венесуэльским дипломатам покинуть здание посольства. США признают президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо вместо Николаса Мадуро и требуют, чтобы посольство и многочисленные консульства страны перешли под контроль сторонников Гуаидо.

Члены "коллектива по защите посольства" сообщили в Twitter, что считают свое присутствие в посольстве законным. "Коллектив сегодня послал два сообщения в госдепартамент и объяснил, что мы не нарушаем законы и что если будут незаконные аресты, мы будем подавать в суд, чтобы привлечь людей к ответственности за распоряжение об арестах или сами аресты", - говорится в сообщении.

"Мы сообщали об этом письменно госдепартаменту еще до 24 апреля, но повторили сегодня после того, как Секретная служба США приехала в посольство и сфотографировала здание, готовя планы к незаконному проникновению в него и к незаконным арестам", - утверждают активисты.

Американские власти и сторонники Гуаидо пока не предпринимают попыток завладеть зданием. Активисты сообщили, что видели ночью возле здания две проехавших машины Секретной службы США, которая обеспечивает безопасность диппредставительств, но те не остановились.

"Мы надеемся, что они продемонстрируют достаточно здравого смысла, чтобы уважать избранное правительство (Николаса Мадуро — ред.) и не вторгаться в посольство", - заключили активисты.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге.

После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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