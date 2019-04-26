Главный инспектор полиции Шри-Ланки ушел в отставку

26 апреля 2019 11:07 (UTC+04:00)

Главный инспектор полиции Шри-Ланки Пуджитха Джаясундара покинул занимаемую должность после обвинений в своей адрес со стороны руководства страны, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Главный инспектор полиции подал в отставку", - заявил Сирисена на пресс-конференции.

В четверг секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо также покинул свой пост. По данным ланкийских СМИ, Джаясундара и Фернандо не смогли предотвратить серию взрывов в стране, несмотря на поступавшие данные о готовящихся терактах. Их бездействие вызвало общественное возмущение.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Cообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

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