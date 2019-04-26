Трамп оценил соперников на президентских выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп оценил кандидатов от Демократической партии США, которые готовы принять участие в президентских выборах в 2020 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что Трамп приветствовал решение бывшего вице-президента США Джо Байдена принять участие в президентских выборах, намеченных на 2020 год.

"Он не сможет вести дела с президентом Китая Си (Цзиньпином – ред.), я вам скажу. Это иной энергетический и, честно говоря, интеллектуальный уровень. Поэтому я как бы назвал его "Сонным Джо", - сказал президент о Джо Байдене в интервью ведущему Fox News Шону Ханнити. Трамп также добавил, что Байден "не сможет выполнить эту работу".

Американский президент критически отнесся и к одному из ведущих конкурентов Байдена в стане демократов Берни Сандерсу, отметив, что сенатор обладает "энергией, растрачиваемой в неправильном направлении". Также он упрекнул демократа в том, что тот "говорит много", но до конца так ничего и не довел.

По информации телеканала, Трамп сказал о бывшем конгрессмене-демократе Бето О"Рурке, что он "очень быстро теряет актуальность", при этом заявив, что "поддерживает" мэра города Саут-Бенда в Индиане Пита Бутиджеджа. Однако президент отметил, что "он не сможет справиться с этим", как и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Уже начали свою предвыборную кампанию сенаторы Кори Букер, Эми Клобушар, Берни Сандерс, Камала Харрис, Кирстен Джиллибранд и Элизабет Уоррен. Кроме того, в гонке принимают участие губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, депутаты палаты представителей Тулси Габбард, Джон Делейни и Тим Райан, экс-депутат Бето О'Рурк, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджедж и другие.

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