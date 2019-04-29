Ученые выяснили, когда усопших в Facebook станет больше, чем живых людей

Число учетных записей в Facebook, принадлежащих усопшим людям, превысит количество живых пользователей этой сети всего через 50 лет. К такому выводу пришли британские исследователи, опубликовавшие результаты своих расчетов в журнале Big Data and Society, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Facebook следует пригласить историков, архивистов, специалистов по этике и археологов для того, чтобы адекватно изучить тот огромный объем данных, который оставляет каждый человек после его смерти. Это не только важно для решения тех проблем, с которыми соцсети столкнутся в ближайшие годы, но и в последующие десятилетия", — заявил Дэвид Уотсон (David Watson) из Оксфордского университета (Великобритания).

Социальные сети давно стали занимать большое место в жизни практически всех людей на Земле, имеющих доступ к глобальной сети. Они оставляют в них гигантское количество персональных данных и другой полезной информации, которые создатели этих сетей используют для продвижения рекламы, а ученые – для совершения крайне интересных открытий.

К примеру, три года назад анализ нескольких миллионов сообщений в Twitter помог психологам выяснить, какие слова употребляют и не употребляют "настоящие мужчины", а социологи обнаружили, анализируя запросы пользователей в подобных сетях, что подобные данные намного точнее отражают экстремистские и расистские тенденции в обществе, чем классические опросы.

Активное использование подобных данных в коммерческой и научной деятельности, как отмечает Уотсон, заставило его задуматься над вопросом – что должно происходить с ними после того, как их владелец умирает?

Уже в прошлом году число "мертвых" учетных записей, как отмечал сам Facebook, превысило 50 миллионов. Это порождает сложности как для родственников усопших, так и для самих социальных сетей, вынужденных сталкиваться с правовой и морально-этической стороной этого вопроса.

Подобные вопросы, как отмечает Уотсон, заставили его задуматься о том, когда число учетных записей, принадлежащих уже умершим людям, превысит текущее число пользователей в сети. Британский математик и его коллега Карл Ёман (Carl Oehman) попытались предсказать, когда это произойдет, опираясь на прогнозы ООН по тому, как будет меняться население Земли в ближайшие сто лет.

Подобные расчеты ученые провели для двух случаев, один из которых подразумевал, что число пользователей в Facebook останется таким же, как сегодня, а второй – будет расти с текущими темпами. Как оказалось, и в том, и в другом случае число "мертвых" пользователей превысит общее количество активных аккаунтов примерно к последней трети столетия.

В первом случае почти половина из них будет приходиться на Индию и другие страны Азии с большой численностью населения, в том числе Бангладеш и Индонезию. Если Facebook будет продолжать расширяться, то первое место займет уже не Азия, а Африка. К примеру, на долю Нигерии будет приходиться выше 6% "мертвых" профилей.

Быстрое превращение Facebook и других социальных сетей в своеобразное хранилище "цифрового наследия" усопших людей, как заключают исследователи, говорит о том, что их руководству и работникам следует задуматься о том, как следует физически хранить эти данные, кто ими может распоряжаться и как с ними стоит работать.

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