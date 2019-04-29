Трамп встретился с раввином, пострадавшим в ходе стрельбы в синагоге

29 апреля 2019 15:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретился с раввином Исроэлом Гольдштейном, пострадавшим в ходе стрельбы вечером в субботу в синагоге в городе Поуэй в Калифорнии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Вчера провел долгую беседу с раввином Исроэлом Гольдштейном, в ходе которой я выразил свои глубочайшие соболезнования ему и всем пострадавшим в стрельбе в Калифорнии. Какой замечательный человек. Он потерял по меньшей мере один палец, и все, что он хочет - это помогать другим. Исключительно!" - заявил Трамп в Twitter.

По информации издания USA Today, раввин назвал телефонную беседу с президентом, которая длилась 10-15 минут, значимой. "Я очень благодарен президенту за то, что он нашел время и обратился к нам со словами утешения", - приводит издание слова Гольдштейна.

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером в субботу. В результате один человек погиб, имеется информация о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Мэр города заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.

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