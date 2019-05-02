Норвежский ученый рассказала, почему электронные книги не вытеснят бумажные

Исследователь из Университета Ставангера в Норвегии профессор Анне Манген (Anne Mangen) заявила, что электронные книги не смогут полностью заменить бумажные, и развеяла миф о привычках чтения "цифрового поколения", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Чтение как телесный опыт

С точки зрения науки чтение - сложный процесс, в котором задействованы органы зрения, воспринимающие визуальную информацию и передающие ее мозгу, где происходит "расшифровка" знаков. Однако Манген обращает внимание, что это еще и телесный опыт: восприятие прочитанного может отличаться от того, что человек держит в руках - книгу или телефон, а также положения - стоя, сидя или на ходу.

"Фиксированность и постоянство бумаги как носителя текста, тот факт, что текст не исчезнет, дают читателю "якоря" для ориентации в тексте и восприятия прочитанного. Процессы, которые происходят в процессе чтения бумажной книги - удержание книги в руках, восприятие знаков, переворачивание страниц, сама неподвижность текста - все это служит "подпорками", которые облегчают когнитивные усилия при восприятии текста. И эти "подпорки" могут быть особенно важны при чтении сложных для понимания текстов", - отмечает Манген.

Она добавила, что прокручивание текста на экране смартфона, наоборот, увеличивает когнитивную нагрузку.

Манген отметила, что, согласно исследованиям, разница в восприятии текстов существенна, когда речь идет о больших и сложных материалах, где читателю нужно долго удерживать внимание на одном предмете и следить за хронологией событий. Восприятие коротких текстов и инструкций, занимающих одну страницу или один экран, не зависит от носителя.

По словам Манген, сейчас нет достаточного количества исследований, которые позволили бы сделать выводы об особенностях восприятия аудиокниг. Она предположила, что восприятие будет во многом зависеть от литературного жанра.

По ее предположению, воспринимать в звуковом формате Достоевского будет затруднительно. Однако Манген отмечает, что утверждать с уверенностью этого нельзя из-за отсутствия подтвержденных данных.

Бумажные книги - что дальше?

Говоря о дальнейшей судьбе бумажных книг, Манген подчеркивает, что важно различать сферы их применения, а также обращает внимание на разницу между ситуацией в США, Европе и других странах.

"В настоящее время в сфере высшего образования, например в США, отмечается сдвиг в сторону электронных книг, однако это объясняется во многом высокой стоимостью бумажных учебников", - отмечает эксперт.

При этом в ряде случаев для обучения бумажные книги могут уступать более наглядным мультимедийным материалам. По мнению Манген, задача исследователей и чиновников в сфере образования - найти правильный баланс между материалами, которые должны быть представлены в цифровом формате и в традиционно бумажном.

При этом она спокойна за судьбу бумажных книг. "Статистика показывает, что продажи электронных книг типа Kindl, созданных специально для чтения длинных текстов, в настоящее время практически не растут", - говорит она.

Манген развенчивает миф о том, что представители "цифрового поколения", молодые люди, родившиеся после распространения интернета и цифровых технологий, отдают предпочтение электронным книгам.

"Неверно утверждать, что молодое поколение сможет лучше читать с экрана, когда они будут становиться старше. На самом деле исследования показывают обратное", - отмечает она.

"Так что нам не стоит беспокоиться, что бумажные книги исчезнут", - добавляет исследователь.

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