Почти 80% японцев не против, если престол унаследует женщина, показал опрос

2 мая 2019 13:43 (UTC+04:00)

Почти 80% японцев готовы поддержать престолонаследие по женской линии, если на то будет необходимость, свидетельствуют данные исследования, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Первого мая новым монархом Японии стал император Нарухито, с этого дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". В Японии одновременно используется два летоисчисления – европейское и по эрам правления императоров. Предыдущий император Акихито ушел на покой, завершив таким образом эру своего правления Хэйсэй, которая длилась 31 год.

По результатам исследования, теплые чувства к новому императору испытывают 82,5% респондентов.
Согласно конституции страны, императорский трон может быть унаследован только мужчиной, женщины же после замужества принимают фамилию мужа и теряют свой монарший статус. Так, сестра нового императора Нарухито Саяко после свадьбы приняла имя Саяко Курода и переехала к мужу из императорского дворца в обычную квартиру в центре Токио.

У нынешнего императора есть единственная дочь Аико. Единственный ребенок мужского пола родился у брата Нарухито – наследного принца Акисино. Таким образом, в настоящее время принц Хисахито является вторым в очереди наследования после своего отца.

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