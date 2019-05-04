В Таиланде короновали Раму Х

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в субботу в Бангкоке, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Рама Х сам водрузил себе на голову Великую корону победы весом 7,3 кг, поскольку по традиции это запрещено делать другим, чтобы не коснуться головы короля и тем самым не осквернить ее. Для тайцев голова считается самой важной частью тела и трогать ее нельзя. В прошлом прикосновение к голове богоравной монаршей особы считалось святотатством, которое наказывалось смертной казнью.

После этого главный брамин вручил Его Величеству королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. "Я продолжу защищать и править с праведностью на благо людей", - сделал свое первое заявление король Таиланда.

Затем Рама Х совершил помазание на королевский титул королевы Сутхиды. Вместе они возглавили религиозную церемонию в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце. В 13:15 по местному времени (09:15 мск) завершилась утренняя часть церемонии коронации.

Во второй половине дня Его Величество предоставит аудиенцию членам королевской семьи, Тайного королевского совета и кабинета министров, а также высокопоставленным должностным лицам, которые соберутся в тронном зале Амариндра Виничхая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания королю. Потом Рама Х отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде. Завершится день церемонией принятия королевской резиденции в Чакрабат Биман. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.

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