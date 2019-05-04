Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Соответствующая апелляция уже подана", - сообщили РИА Новости в созданном Пучдемоном Совете по делам республики.

В конце апреля ЦИК Испании удовлетворила жалобы правой Народной партии и центристской партии "Граждане", исключив кандидатуры Пучдемона, бывшего советника по здравоохранению женералитета Тони Комина и бывшего советника образования каталонского правительства Клары Понсати из списков коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы), поскольку они находятся за пределами Испании. Коалиция обратилась с жалобой в мадридский суд, оспорив решение ЦИК.

Против него выступила прокуратура Испании. В заключении, направленном в административный суд №2 Мадрида, прокуратура оценивает решение избиркома как "не соответствующее правовым нормам", поскольку оно "нарушает пассивное избирательное право". Прокуратура напоминает, что в отношении ни одного из трех политиков не было вынесено судебное решение, которое бы запрещало им занимать выборные и государственные должности.

Трое бывших членов правительства Каталонии уехали из Испании после незаконного провозглашения независимости автономного сообщества в октябре 2017 года. Пучдемон и Комин сейчас находятся в Бельгии, Понсати – в Великобритании.

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