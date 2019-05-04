Девять военных погибли во время нападения на лагерь сил Хафтара

4 мая 2019 14:51 (UTC+04:00)

Девять военнослужащих Ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, погибли во время нападения на военный лагерь в районе Сабха в центральной части Ливии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее местный источник в городе Сабха сообщил РИА Новости, что военный лагерь в районе Сабха в центральной части Ливии подвергся вооруженному нападению.

"Девять убитых в рядах ливийской армии в результате террористического нападения на лагерь вооруженных сил", - сказал глава муниципалитета. Он заметил, что некоторые военнослужащие были обезглавлены.
Аль-Хияли не уточнил, кого представляли нападавшие. Ранее источник сообщил РИА Новости, что нападавшие были из сил обороны юга.

Ожесточенные столкновения между подразделениями Ливийской национальной армии во главе с Хафатром и воюющими на стороне правящего из Триполи международно признанного правительства национального единства силами продолжаются на подступах к ливийской столице с четвертого апреля, когда войска Хафтара предприняли попытку захватить город.

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