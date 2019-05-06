Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

6 мая 2019 17:58 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник призвал арктические государства следить за деятельностью Китая в Арктике в связи с его "агрессивным поведением в других регионах", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Тем временем Китай уже разрабатывает маршруты морских путей в Северном Ледовитом океане. Такого рода деятельность является частью очень знакомой схемы. Пекин пытается развить критически важную инфраструктуру, используя китайские деньги, а в некоторых случаях китайские компании и китайских рабочих для обеспечения постоянного присутствия сил безопасности Китая в Арктике", - сказал Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором утверждается, что Пекин может использовать своих гражданских исследователей в Арктике для "усиления своего военного присутствия, включая размещение подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерной атаки", сказал Помпео. "Нам арктическим государствам необходимо внимательно изучить эту деятельность", - полагает госсекретарь. Он призвал арктические страны не забывать "модель агрессивного поведения Китая в других регионах", а также исходить из нее при оценке деятельности Пекина в Арктике.

"Действия Китая вызывают сомнения относительно его намерений", - сказал глава Госдепартамента.

"Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море, что будет сопряжено с милитаризацией и взаимными территориальными притязаниями? Я думаю, что ответ предельно ясен", - заключил Помпео.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле
В мире 16:38
Один из "ложных" гравитационных сигналов был порожден черными дырами
В мире 15:36
США и талибы прервали переговоры в Катаре из-за наступления Рамадана
В мире 15:11
В США уже в этом году планируют начать производство мяса, выращенного в лаборатории
В мире 13:02
Китай не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке с Россией и США
В мире 12:41
Диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться
В мире 12:25
Лента новостей
Американский космический грузовик Dragon "причалил" на МКС
США 18:56
Франция призвала КНДР возобновить диалог с США по ядерному разоружению
Другие страны 18:51
В Грузии начались международные командно-штабные учения LOGDEV 2019
Грузия 18:43
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Фонда Гейдара Алиева
Политика 18:15
Начался тестовый экзамен по замещению вакантных должностей в школы Баку (ФОТО)
Общество 18:01
Обнародована стоимость проекта нацеленного на повышение уровня образования предпринимателей
Бизнес 17:59
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму
Финансы 17:49
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
В мире 17:49
Эрдоган: Турция - надежный союзник НАТО
Турция 17:46