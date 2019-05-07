По итогам встречи Арктического совета не будет подписана общая декларация

Общая декларация не будет подписана по итогам XI министерской встречи Арктического совета в Финляндии. Об этом заявил во вторник на встрече глава МИД Финляндии Тимо Сойни, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Финляндия председательствовала в организации в 2017-2019 годы.

"Я предлагаю изменения в программу. Общая декларация не будет принята по итогам встречи, вместо нее будет принято заявление министров", - указал он.

Как сообщает газета Helsingin Sanomat, это произошло впервые в истории Арктического совета. Причиной, утверждает издание, является несогласованность внутри совета в отношении того, нужно ли прописать в документе необходимость борьбы с изменением климата и соблюдения Парижского соглашения по климату.

Об Арктическом совете

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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