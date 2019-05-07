В Германии оштрафовали Porsche на 535 миллионов евро из-за "дизельгейта"

Прокуратура Штутгарта оштрафовала автопроизводителя Porsche, входящего в концерн Volkswagen, на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что прокуратура Штутгарта начала производство по делу о взыскании в связи с подозрением в том, что ответственные лица в Porsche не приняли должных мер по надзору, чтобы не допустить нарушений.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.