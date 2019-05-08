При обстреле террористом жилого дома в Ираке погибли три человека

Три человека погибли и четверо пострадали в результате обстрела террористом жилого дома в иракской провинции Салах эд-Дин на севере страны, сообщается в заявлении медиа-организации сил безопасности на официальной странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Террористическое нападение посредством открытия прямого огня по одному из жилых домов в районе эль-Мазариа в провинции Салах эд-Дин, которое привело к гибели трех граждан, четверо пострадали", - говорится в заявлении. Другие подробности инцидента не приводятся.

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