Оппозиция в Судане обвинила армию в затягивании переговоров

8 мая 2019 17:29 (UTC+04:00)

Оппозиционное объединение в Судане "Силы за свободу и перемены" обвинило правящий переходный военный совет в затягивании переговоров по организации переходного периода в стране, который должен завершиться передачей власти гражданскому руководству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы не готовы к продолжению затягивания процесса с военным советом", - заявил на пресс-конференции в Хартуме представитель оппозиции Халед Омар.

По его словам, оппозиция продолжает выступать за формирование гражданского правительства, которое должно как можно скорее приступить к работе. Омар добавил, что "цели революции по-прежнему не достигнуты". Оппозиция, по словам официального представителя, "продолжит демонстрации, мирные протестные акции, чтобы добиться целей движения". Он также не исключил акций гражданского неповиновения.

Ранее правящий в Судане военный совет не согласился с некоторыми предложениями "Сил за свободу и перемены" по организации переходного периода в стране. В частности, военные не согласны с предложением подчинить армию и силы безопасности политическому руководству и возложить на гражданское правительство ответственность за безопасность страны. Кроме того, они предлагают ограничить переходный период двумя годами, в то время как "Силы за свободу и перемены" настаивают на четырех годах.

Также военные заявили, что не нашли в предложении упоминания того, что шариат (исламское право) должен быть основой для законодательства этой страны с преимущественно мусульманским населением.
В конце апреля прошли трехдневные переговоры между военным советом и движением "Силы за свободу и перемены". Официальный представитель военных сообщил по их итогам, что стороны пока не достигли соглашения по вопросу совместного управляющего органа.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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