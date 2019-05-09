Главы 21 страны ЕС призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент

9 мая 2019 12:05 (UTC+04:00)

Главы 21 государства ЕС, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в совместном обращении призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным издания, инициатива совместного обращения к гражданам принадлежит Штайнмайеру. В нем главы государств призвали создать "сильный, дееспособный ЕС с общими институтами". "В эти месяцы Европейский союз в большей степени, чем когда-либо прежде, стоит перед серьезными вызовами: впервые с начала европейской интеграции обсуждаются такие вопросы, как отмена отдельных интеграционных шагов, в частности свободы передвижения, или упразднение общих институтов", - говорится в обращении.

Как отмечает газета, его поддержали все главы государств ЕС, кроме коронованных особ, которые в большинстве своем не делают политических заявлений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС дождется доклада МАГАТЭ по Ирану, чтобы обсуждать меры, сообщил источник
В мире 10:47
Посол США в ФРГ предостерег германские компании от торговли с Ираном
В мире 10:32
Администрация Президента: Азербайджан и ЕС продолжают конструктивное сотрудничество для достижения нового соглашения о партнерстве (ВИДЕО)
Политика 8 мая 20:04
Guardian: потребление алкоголя в мире с 1990 года выросло до 6,5 литра на человека
В мире 8 мая 14:07
Президент Германии посетит Узбекистан для ознакомления с проблемой Аральского моря
Бизнес 8 мая 14:04
Юнкер: торговые проблемы между США и Китаем ослабят инвестиционный климат во всем мире
В мире 7 мая 16:01
Лента новостей
Казахстанский фонд повысит ставки по депозитам в инвалюте
Финансы 13:14
В Турции почти вдвое увеличилось число китайских компаний
Бизнес 13:06
Создана следственная группа в связи с пожаром на судне "Исрафил Гусейнов"
Общество 13:02
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 12:48
Великобритания, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана
В мире 12:44
Рынок страхования жизни в Азербайджане сокращается
Бизнес 12:37
Что происходит на автомобильном рынке Азербайджана?
Бизнес 12:36
Анкара призвала США уважать законы Турции
Турция 12:33
Врач бакинской больницы о состоянии пострадавших при пожаре на судне в Каспийском море
Общество 12:28