Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая

Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель прокурора Ева-Мари Перссон проведет 13 мая 2019 года пресс-конференцию, на которой объявит о решении по делу в отношении Ассанжа", - отмечается в сообщении.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, поданного США британским властям в 2018 году. Лондонский суд в среду приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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