NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну

17 мая 2019 03:43 (UTC+04:00)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 11 компаний, которым доверят разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой лунной программы "Артемида". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба космического ведомства.

В список вошли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL. Все они будут вести работу над созданием прототипа в течение следующих шести месяцев.

"Наша команда с радостью ждет возвращения на Луну в кратчайшие возможные сроки, и наше государственно-частное партнерство для изучения систем высадки людей [на Луну] является важным шагом в этом процессе", - заявил директор программы исследования Луны в NASA Маршалл Смит.

10 мая глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Посадочный модуль получил название Blue Moon, и он, по словам Безоса, сможет совершать мягкую посадку на спутник Земли, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход.

В понедельник NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну будет называться "Артемида". Президент США Дональд Трамп тогда же принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь, на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году, а отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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