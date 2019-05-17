Ученые назвали факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

17 мая 2019 10:44 (UTC+04:00)

Ученые Национального исследовательского мордовского государственного университета рассказали, какие факторы увеличивают риск развития инсульта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Так, для мужчин преимущественными показателями являются атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром и малоподвижный образ жизни. Для женщин риск инсульта повышается при наличии сахарного диабета, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.

При этом гипертония в равной степени представляет опасность как для мужчин, так и для женщин.

Специалисты также отметили, что ишемический инсульт у молодых мужчин встречается гораздо чаще, чем у молодых женщин.

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