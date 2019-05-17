Суд в Брюсселе решил взимать с бастующих диспетчеров Skeyes штрафы

17 мая 2019 12:29 (UTC+04:00)

Судья в Брюсселе, рассмотрев жалобу Brussels Airlines, постановил взимать по 10 тысяч евро с диспетчерской службы Skeyes за каждый отмененный из-за забастовки рейс, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По его словам, вступившее с пятницы в силу решение предусматривает также штраф в 20 тысяч евро за каждый отмененный дальнемагистральный рейс.

Авиадиспетчеры, требующие улучшения условий и оплаты труда, в четверг провели спонтанную забастовку, закрыв воздушное пространство Бельгии для полетов с 09.30 до 13.00 (10.30 - 14.00 мск). В результате Brussels Airlines была вынуждена отменить более 50 авиарейсов, пострадали интересы около 5 тысяч пассажиров.

Комментируя ситуацию, в Brussels Airlines РИА Новости сообщили о намерении подать судебный иск против Skeyes из-за ущерба, наносимого авиакомпании забастовками диспетчеров.
По словам представителя перевозчика Маайке Андриес, "помимо негативного финансового воздействия, бельгийская авиационная промышленность страдает от серьезного ущерба репутации и теряет клиентов в пользу аэропортов соседних стран из-за неопределенности, создаваемой ненадежным управлением воздушным движением".

Финансовый ущерб, нанесенный Brussels Airlines забастовками авиадиспетчеров, которые проводятся с 13 февраля и которые они до сих объявляли в ночные часы, оценивается перевозчиком, по меньшей мере, в 4 миллиона евро.

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