Новое соглашение NAFTA могут ратифицировать до конца июля

19 мая 2019 02:45 (UTC+04:00)

Новый торговый договор NAFTA между Канадой, Мексикой и США может быть ратифицирован до конца июля 2019 года. Об этом в субботу сообщил телеканалу CTV канадский посол в Вашингтоне Дэвид Макнотон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Соединенные Штаты ратифицируют соглашение до конца июля, а Канада это сделает "в самое ближайшее время". Других подробностей дипломат телеканалу не сообщил.

В пятницу Оттава и Вашингтон достигли договоренности об отмене американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары. После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна может ратифицировать новый договор NAFTA "в ближайшие недели".

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ранее Оттава заявила, что ратификации документа могут помешать американские тарифы на канадские металлы.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и назвала такие действия Вашингтона незаконными.

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