Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон "Игры престолов"

19 мая 2019 03:58 (UTC+04:00)

Петиция, в которой поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Петиция размещена на сайте change.org 16 мая. Более миллиона подписей обращение набрало всего за два дня. На 17.10 вечера по Вашингтону 18 мая (0.10 GMT+3, 19 мая) под ним уже подписалось 1 миллион 900 человек.

Создатели петиции пожаловались, что "Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс (создатели сериала - ред.) доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл".

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфире, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне. Последняя серия киносаги будет показана 19 мая.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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