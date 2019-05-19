Около Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в воскресенье у побережья Новой Каледонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр толчков находился в 178 км к востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.

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