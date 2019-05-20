Американский эсминец прошел рядом со спорным островом в Южно-Китайском море

Эсминец ВМС США Preble прошел вблизи спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Preble проплыл в 12 милях от рифа Скарборо, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом", - цитирует агентство представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

За последние два года произошел целый ряд инцидентов и с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.

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