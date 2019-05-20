Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса

Южный Судан намерен закрыть ряд своих посольств по всему миру для сокращения расходов на дипмиссии из-за экономического кризиса в стране, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно его данным, в настоящий момент правительство рассматривает статус 39 посольств по всему миру и консульства в Дубае (ОАЭ), прежде чем принять решение о количестве закрытых дипмиссий.

"Это процесс, который все еще продолжается, и мы собираемся завершить его и выступить с заявлением о посольствах, которые будут закрыты", - сказал Арик. Он добавил, что этот шаг направлен на сокращение расходов на содержание дипломатических миссий в условиях продолжающегося экономического кризиса.

По данным Всемирного банка Южный Судан является самой зависимой от нефти страной в мире. На долю углеводородов приходится почти весь объем экспорта и около 60% ВВП. Как отмечает "Синьхуа", после того, как в 2013 году страну охватила гражданская война, добыча нефти, которая в 2011 году составляла 350 тыс. баррелей в сутки, упала в 2014 году до 130 тыс. баррелей в сутки на фоне растущей инфляции.

В апреле министр нефти Южного Судана Эзекиель Лул Гат заявлял в интервью агентству Bloomberg о планах возобновить производство нефти на блоках, которые не использовались в течение минувших пяти лет, и достигнуть уровня в 200 тыс. баррелей в сутки. Министр также сообщил, что в настоящий момент уровень производства составляет 168 тыс. баррелей в сутки.

Южносуданский вооруженный конфликт, число жертв которого исчисляется десятками тысяч, был спровоцирован расколом "Национально-освободительного движения Судана", боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников президента Салвы Киира. Вокруг лидера вооруженной оппозиции Риека Машара Тени объединились представители его народа нуэр, правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства - этнической группы динка.

В июле 2013 года Киир отправил Машара в отставку с поста вице-президента, а в декабре того же года обвинил в организации военного мятежа. Несмотря на многочисленные попытки международного сообщества примирить враждующие стороны, вооруженные столкновения между сторонниками президента и его бывшего заместителя не прекращались. 19 июля 2018 года Киир заявил о готовности подписать пакет мирных договоренностей с вооруженной оппозицией, а 30 августа Риек Машар Тени подписал мирное соглашение с правительством в Джубе.

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