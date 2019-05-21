В Австралии мать спасла дочь от рака благодаря фотографии

Жительница австралийского штата Квинсленд Келли Перрен разглядела на фотографии пятилетней дочери признак злокачественной опухоли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам женщины, она забила тревогу, когда заметила на снимке девочки, сделанном со вспышкой, странное свечение в зрачке только одного глаза. "Я не могла найти этому объяснение. Я все время спрашивала у людей, видят ли они свечение, но никто его не замечал, потому что оно быстро исчезало".

Перрен обратилась к медикам, которые диагностировали у ее дочери ретинобластому — редкую форму злокачественного образования. Врачи удалили ребенку глаз и установили протез. Медики рассказали, что ретинобластому, как правило, диагностируют у детей до трех лет. Они призвали родителей проявлять бдительность, если на фотографии ребенка замечено подобное свечение.

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