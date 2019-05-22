Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов

22 мая 2019 10:32 (UTC+04:00)

Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы, востребованные в высокотехнологичных отраслях, в качестве козыря в разрастающейся торговой войне с США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Издание обратило внимание на факт посещения председателем КНР Си Цзиньпином предприятия JL Mag Rare-Earth в восточной провинции Цзянси - объекта производства редкоземельных металлов. Китайского лидера в поездке сопровождал вице-премьер Госсовета Лю Хэ, который возглавлял китайскую делегацию на торговых переговорах с Вашингтоном.

По мнению экспертов, визит посылает сигнал о том, что Пекин может использовать редкоземельные металлы как козырь в торговой войне с США, а также свидетельствует о готовности властей оказывать поддержку этой отрасли. После поездки Си Цзиньпина акции китайских производителей данной продукции продемонстрировали стремительный рост. В частности, ценные бумаги компании China Rare Earth Holding на Гонконгской фондовой бирже во вторник взлетели на 108%.

КНР - крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов и ключевой их поставщик в США. Страна удовлетворяет до 80% глобального спроса на это сырье, чрезвычайно востребованное в высокотехнологичных сферах. К этой группе относятся 17 элементов, используемых в электронике, химической, автомобильной промышленности, оптике, технологиях военного назначения и многих других сферах. В 2018 году в КНР было добыто 120 тыс. т редкоземельных элементов - около 71% общемирового производства.

Как отмечает газета, США намеренно исключили эту категорию стратегически важных сырьевых товаров из списка продукции китайского экспорта, которая будет подлежать повышенным пошлинам.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

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