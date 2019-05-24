Канада подала в ООН заявку для определения границ своего шельфа в Арктике

24 мая 2019 11:46 (UTC+04:00)

Канада направила заявку в комиссию ООН для установления границ своего континентального шельфа в Арктике, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"После более десяти лет научной и юридической работы по определению границ канадской подводной суши в Арктике Канада сегодня (23 мая - ред.) подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку в 2,1 тысячи страниц", - говорится в заявлении .

Отмечается, что это первый шаг в процессе получения международного признания внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

"Канада привержена укреплению своего лидерства в Арктике. Определение нашего континентального шельфа имеет решающее значение для того, чтобы обеспечить наш суверенитет и служить интересам всех людей, включая коренные народы в Арктике. Сегодняшняя заявка - это важный шаг по направлению к обеспечению юридического и международного признания внешних границ континентального шельфа Канады в Северном Ледовитом океане", - заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежные государства имеют суверенные права на природные ресурсы морского дна и недр их континентального шельфа. Согласно заявке, континентальный шельф Канады в Северном Ледовитом океане составляет 1,2 миллиона квадратных километров.

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