Япония хочет созвать конференцию по вопросу захоронения ядерных отходов

25 мая 2019 08:08 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено этой осенью организовать международную конференцию по вопросам захоронения ядерных отходов и привлечь к ее участию ряд стран, входящих в Группу двадцати (G20). Об этом сообщила в субботу газета Mainichi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Целью планируемой встречи станет выработка общей стратегии для международного сотрудничества в этой области, а также обсуждение строительства хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС. В настоящее время строительством такого сооружения занимается Финляндия, а Швеция находится на этапе инспекций в предполагаемом месте проведения строительных работ.

Япония также планирует построить на своей территории хранилище ядерных отходов на глубине не менее 300 м, однако рассмотрение этого вопроса, как ожидается, займет длительное время. После нахождения в бассейнах для охлаждения в течение 30-50 лет отработавшее ядерное топливо предполагается смешивать со стеклом и только затем осуществлять его захоронение.

Как отмечает Mainichi, детали конференции предполагается согласовать в ходе предстоящей в середине июня министерской встречи "двадцатки", посвященной проблемам энергетики и окружающей среды.

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