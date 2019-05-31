Как в Amnesty International нарушаются права человека - ПОДРОБНОСТИ

31 мая 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пять из семи членов правления Amnesty International покинут организацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Deutsche Welle.

Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду объявил об увольнении пяти из семи членов дирекции, сказал пресс-секретарь организации во вторник, 28 мая.

Они должны покинуть организацию до октября.

В Amnesty International поручили подготовить доклад об условиях труда в этой организации в связи с тем, что в прошлом году два сотрудника Amnesty International в Париже и Женеве совершили суицид. Независимые эксперты опубликовали в январе документ о проблемах в управлении Amnesty International. Из результатов проверки следовало, что сотрудники часто жаловались на стресс и давление, а также описывали условия труда как "токсичные".

В свою очередь британская газета The Times сообщила, что уволенные руководители получили "щедрые компенсации", что привело к недовольству прочих сотрудников Amnesty International.

Как сообщает BBC, в мае 2018 года 65-летний Гаэтан Муто покончил с собой в парижском офисе Amnesty. Он оставил записку, в которой говорилось о стрессе и переутомлении.

Шесть недель спустя 28-летняя Розалинд МакГрегор, британский стажер, работавшая в женевском офисе Amnesty, покончила с собой в доме своей семьи в Суррее.

В то время как расследование ее смерти указывало на «личные причины», семья Розалинд МакГрегор сказала, что они чувствовали, что Amnesty могла бы сделать больше для решения проблемы ее психического здоровья.

Около 475 сотрудников были опрошены для подготовки независимого обзора, который был опубликован в феврале.

Многие сотрудники привели конкретные примеры и свидетельства издевательств со стороны менеджеров.

Поступали сообщения о том, что менеджеры унижают персонал на собраниях и делают унизительные и угрожающие комментарии, например: «Вы должны уйти. Если вы останетесь на этой должности, ваша жизнь станет страданием».

Существовали многочисленные сообщения о дискриминации по расовому и половому признаку.

В отчете также говорилось о наличии принципа «мы против них» между сотрудниками и руководством.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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