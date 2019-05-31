Спецдокладчик ООН призвал прекратить "коллективное преследование" Ассанжа

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер после посещения Джулиана Ассанжа в тюрьме призвал немедленно положить конец его "коллективному преследованию", соообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заявление Мельцера опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В течение 20 лет работы с жертвами войны, насилия и политического преследования я никогда не видел, чтобы группа демократических государств собиралась, чтобы преднамеренно изолировать, демонизировать и жестоко обращаться с одним человеком такое долгое время, практически не уделяя внимания человеческому достоинству и верховенству закона", - сказал он.

Спецдокладчик отметил, что права основателя WikiLeaks могут быть серьезно нарушены в случае его экстрадиции в США.

Также он обеспокоен предъявлением новых обвинений Ассанжу американским Минюстом по делу о шпионаже, по которому ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

"Это также может привести к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение или даже, возможно, к смертной казни, если в дальнейшем будут добавлены новые обвинения", — отметил он.

По словам спецдокладчика, у Ассанжа нет доступа к документам по делу, что мешает ему подготовить собственную защиту, а посещения адвокатов ограничены по времени.

Накануне стало известно, что основателя WikiLeaks перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. Мельцер заявлял, что британские власти подвергают его психологическим пыткам.

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