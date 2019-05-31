Ученые открыли новую связь между аутизмом и бактериями

31 мая 2019 19:47 (UTC+04:00)

Трансплантация микрофлоры кишечника помогла ученым превратить несколько здоровых мышей в полноценных "аутистов", и затем избавить их от подобных проблем аналогичным образом, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости. Результаты этих экспериментов были представлены в журнале Cell.

Мы показали, что простой пересадки микрофлоры достаточно для того, чтобы значительно поменять работу генов в клетках мозга и вызвать аутизм. С другой стороны, надо понимать, что это не обязательно говорит о том, что именно микробы порождают этот синдром", — рассказывает Гил Шарон (Gil Sharon) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 59 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.