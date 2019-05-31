Ученые открыли новую связь между аутизмом и бактериями

Трансплантация микрофлоры кишечника помогла ученым превратить несколько здоровых мышей в полноценных "аутистов", и затем избавить их от подобных проблем аналогичным образом, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости. Результаты этих экспериментов были представлены в журнале Cell.

Мы показали, что простой пересадки микрофлоры достаточно для того, чтобы значительно поменять работу генов в клетках мозга и вызвать аутизм. С другой стороны, надо понимать, что это не обязательно говорит о том, что именно микробы порождают этот синдром", — рассказывает Гил Шарон (Gil Sharon) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).