Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинскому вопросу

10 июня 2019 04:17 (UTC+04:00)

Глава Палестины Махмуд Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинской проблеме, которая отражена в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров, передает агентство ВАФА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры РФ и КНР провели переговоры 5-7 июня в Москве. По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором Россия и Китай выступили за скорейшее возобновление переговоров по палестино-израильской проблематике и выразили поддержку созданию независимого и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Согласно сообщению, Аббас заявил, что данная позиция будет препятствовать любым посягательствам на международную законность и арабскую мирную инициативу, а также исторические права палестинцев.

На общеарабском саммите в Бейруте в 2002 году арабские страны приняли официальную мирную инициативу, где высказались за создание палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также возвращение палестинских беженцев на земли прежнего проживания. США в настоящее время разработали план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую "сделку века", который предусматривает отказ от многих положений арабской мирной инициативы взамен на экономические преференции для палестинцев.

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