Катар потребовал расследовать атаки на танкеры в Оманском заливе

14 июня 2019 03:00 (UTC+04:00)

МИД Катара потребовал срочно провести расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе, осудив совершенное в четверг нападение на суда независимо от того, кто это сделал, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Катар требует провести срочное международное расследование, чтобы выяснить правду и привлечь всех виновных к ответственности перед законом", - говорится в сообщении МИД Катара на его сайте.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

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