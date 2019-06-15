экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По их данным, самолет выставил на продажу инвестиционный конгломерат Vulcan, которым до недавнего времени владел один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен (умер в 2018 году в возрасте 65 лет от рака). В указанную сумму входит не только само воздушное судно, но и права интеллектуальной собственности, ангары и иные объекты, с ним связанные.

В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan отказались комментировать публикацию телеканала. "Stratolaunch готов к эксплуатации. Мы представим обновленную информацию, когда будет, чем поделиться", - сказали в пресс-службе Vulcan.

Экспериментальный самолет в апреле совершил первый испытательный полет над пустыней Мохаве (штат Калифорния), развив скорость 304,17 км/ч и достигнув высоты чуть более 5 км. Он продержался в воздухе 150 минут, информировала Stratolaunch Systems.

Согласно информации на сайте компании, Stratolaunch состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Это больше протяженности поля для игры в американский футбол. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 тонн, с полной нагрузкой - около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси, длительность полета без дозаправки - до 10 часов.

Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL ("Пегасус экс-эл"), предназначенных для вывода спутников на орбиту.

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