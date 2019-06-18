"Друзья" спустя годы. Дженнифер Энистон поздравила Кортни Кокс с юбилеем

Американская актриса Дженнифер Энистон поздравила подругу и коллегу по сериалу "Друзья" Кортни Кокс с 55-летием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Актеры из сериала "Друзья" доказывают, что спустя пятнадцать лет после того, как шоу закончилось, дружба становится только крепче.

Актриса Кортни Кокс опубликовала в своем Инстаграме фотографию вместе с Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон, которые пришли поздравить свою подругу с днем рождения.

"Как думаете, мне повезло отпраздновать день рождения с этими двумя красотками? Очень сильно люблю вас, девочки", - написала Кокс.

Актрисы исполнили в "Друзьях" роли трех подруг: Монику (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу) и Рэйчел (Дженнифер Энистон). Вместе с Мэттью Перри, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом они сыграли группу из шести друзей.

В этом году исполняется 25 лет со дня премьеры сериала. Дженнифер Энистон недавно намекнула, что возможно шестерка воссоединится на экране. Об этом актриса сказала ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес.

Однако официального объявления пока не было, поэтому фанаты могут радоваться хотя бы тому, что любимые герои дружат в реальной жизни.

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