"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании

"Яндекс" подтвердил, что серверы компании пытались взломать, однако данные пользователей при этом не пострадали. Об этом ТАСС в пятницу, как передает Trend, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 г. взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса". По данным источника, это было сделано с помощью вредоносной программы Region.

"Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - сказали в пресс-службе, не уточнив, кем и откуда была проведена попытка атаки на сервисы компании.

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