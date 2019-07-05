Правительство США попросило суд отклонить иск Huawei

5 июля 2019 02:13 (UTC+04:00)

Правительство Соединенных Штатов попросило американский суд отклонить иск китайской компании Huawei, в котором требовалось признать неправомочными действия властей США в отношении этой корпорации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, ходатайство было подано в среду в суд Восточного округа штата Техас, куда в марте Huawei направила соответствующий иск на рассмотрение. В Техасе расположено головное представительство китайской компании на территории США.

Reuters в марте сообщало, что Huawei предъявила США иск за неправомочное принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской компании.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В итоге американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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