ВС Турции нейтрализовали 61 террористов на севере Ирака

7 июля 2019 04:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали по меньшей мере троих террористов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в общей сложности за время проведения операции Pençe («Лапа») ликвидировано 61 террористов.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии
Другие страны 6 июля 14:53
Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
Другие страны 6 июля 11:53
Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией прекратить боевые действия
Турция 6 июля 02:57
В ДТП в Турции пострадали свыше 10 человек
Турция 6 июля 02:01
В Турции из-за наводнения затоплено множество домов
Турция 6 июля 01:16
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Грузии
Бизнес 5 июля 11:14
Лента новостей
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли три человека
В мире 04:36
Казинс согласовал однолетний контракт с клубом НБА "Лейкерс" за $3,5 млн
В мире 04:21
Власти Британии выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации
В мире 03:34
Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке
В мире 03:08
В Лондоне четыре человека получили ножевые ранения
В мире 03:01
Умер один из основателей стиля босса-нова Жуан Жилберту
В мире 02:38
Макрон пообещал президенту Ирана изучить пути выхода из кризиса по СВПД до 15 июля
В мире 02:35
Аравийская коалиция перехватила беспилотники, запущенные хуситами по саудовским аэропортам
В мире 02:33
Сборная Аргентины в пятый раз завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу
В мире 02:02