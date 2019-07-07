ВС Турции нейтрализовали 61 террористов на севере Ирака

БАКУ/Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали по меньшей мере троих террористов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в общей сложности за время проведения операции Pençe («Лапа») ликвидировано 61 террористов.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

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