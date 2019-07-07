Береговая охрана Туниса обнаружила 13 тел погибших мигрантов из Африки

Береговая охрана Туниса обнаружила по меньшей мере 13 тел погибших нелегальных мигрантов из Африки у юго-восточного побережья страны, сообщил изданию Синьхуа представитель Тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса. По данным гуманитарной организации Alarm Phone, которая оказывает поддержку людям, попавшим в бедствие в море, 80 человек пропали без вести.

По словам Слима, 13 тел были найдены у побережья в провинции Меденин и в районе города Бен-Гардан. Поиски остальных пассажиров судна продолжаются.

По предварительным данным, найдены тела нелегальных мигрантов, которые отплыли несколько дней назад из Ливии в Италию.

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