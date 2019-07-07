Береговая охрана Туниса обнаружила 13 тел погибших мигрантов из Африки

7 июля 2019 06:06 (UTC+04:00)

Береговая охрана Туниса обнаружила по меньшей мере 13 тел погибших нелегальных мигрантов из Африки у юго-восточного побережья страны, сообщил изданию Синьхуа представитель Тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса. По данным гуманитарной организации Alarm Phone, которая оказывает поддержку людям, попавшим в бедствие в море, 80 человек пропали без вести.

По словам Слима, 13 тел были найдены у побережья в провинции Меденин и в районе города Бен-Гардан. Поиски остальных пассажиров судна продолжаются.

По предварительным данным, найдены тела нелегальных мигрантов, которые отплыли несколько дней назад из Ливии в Италию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Судно с мигрантами вошло в порт Лампедузы вопреки запрету властей
В мире 01:28
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, из 86 человек спаслись трое
В мире 5 июля 03:11
У берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами
Арабские страны 4 июля 17:13
Франция примет у себя 10 мигрантов с судна Sea Watch 3
Европа 29 июня 23:11
В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
Другие страны 28 июня 04:14
Cудно с мигрантами попыталось прорваться в итальянский порт
Европа 28 июня 01:34
Лента новостей
На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту
В мире 05:40
Глава Ассоциации футбола Египта подал в отставку после вылета сборной из Кубка Африки
В мире 05:16
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Фабиано Каруаной
Азербайджан 05:09
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
В мире 04:52
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли три человека
В мире 04:36
Казинс согласовал однолетний контракт с клубом НБА "Лейкерс" за $3,5 млн
В мире 04:21
ВС Турции нейтрализовали 61 террористов на севере Ирака
В мире 04:13
Власти Британии выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации
В мире 03:34
Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке
В мире 03:08