В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек

8 июля 2019 05:39 (UTC+04:00)

Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 3 июля боевики расстреляли пятерых человек, которых подозревали в шпионаже в пользу сомалийской, кенийской и американской разведок. На следующий день боевики убили еще пятерых. Казни происходили на юге страны, где группировка заняла большие территории.

Таких людей исламисты часто обвиняют в передаче информации сомалийской армии или иностранным государствам для содействия контртеррористическим операциям. "Шпионами" часто оказываются мирные жители, которые живут рядом с их базами. Подозреваемых в шпионаже приговаривают суды, которые подконтрольны группировке, затем их подвергают различным видам казни.

Радиостанция также отмечает, что казни происходят в публичном месте, о чем объявляется на пропагандистских каналах группировки, чтобы внушить страх населению.

Боевики атакуют и своих бойцов, в частности кенийцев. В марте они казнили троих через несколько дней после атаки, которую произвели американские беспилотники по позициям боевиков. По данным кенийской газеты Standard Digital, в результате нее погибли 40 боевиков сомалийской группировки.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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