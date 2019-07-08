Бывший друг подал на Тимати в суд

8 июля 2019 07:45 (UTC+04:00)

Рэпер Леван Горозия с псевдонимом L`One подал иск к Тимуру Юнусову (Тимати) и лейблу Black Star. Исполнитель разругался со звукозаписывающей компанией и теперь хочет получить права на свои треки и сценический псевдоним, сообщает URA.RU, передает Trend.

«Иск Левана Горозия зарегистрирован 5 июля и в ближайшие дни должен быть принят к производству суда. Пока дата заседания не назначена», - сообщает «Московский комсомолец». Требования предъявлены к Тимати, гендиректору Black Star Павлу Курьянову и самому звукозаписывающему лейблу.

«Я безусловно совершил большую ошибку, подписав договор именно в такой форме и без консультации юристов. [Теперь] все мои размышления по поводу законности подписанных бумаг подтвердит или не подтвердит суд», - написал артист на своей странице во «ВКонтакте» 13 июня 2019 года.

В марте этого года Горозия решил выйти из коллектива, и оказалось, что карьеру ему придется начинать с нуля. Псевдоним L`One перестал принадлежать певцу семь лет назад, когда он подписал договор с Black Star. Согласно документу, чтобы стать частью «блэк-стар-мафии» нужно было отказаться от притязаний на все свои композиции и псевдоним.

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