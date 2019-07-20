США изучают идею отмены вывода проектов в Араке и Фордо из-под санкций

20 июля 2019 21:24 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность аннулирования временных исключений из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Такое решение может коснуться проектов в Араке и Фордо, сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, упомянутые выше исключения позволяют Ирану во взаимодействии с другими странами реализовывать такие проекты, как реконструкция реактора в Араке и перепрофилирование бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо. Власти европейских участников СВПД призывают администрацию Трампа не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного слома ядерной сделки с Тегераном. Вашингтон определял срок действий таких исключений в 180 дней, а в мае этого года урезал этот показатель до 90 дней.

Телекомпания обратилась за комментариями в Белый дом, Госдепартамент и Министерство финансов США. Они отказались комментировать публикацию.

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. Параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

8 мая уже этого года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД по иранской ядерной программе не выполнят свои обязательства перед его страной. Он указал, что у других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. В противном случае Тегеран перестанет соблюдать установленные сделкой лимиты обогащения урана до уровня не более 3,67%.

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