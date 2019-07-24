Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

24 июля 2019 01:50 (UTC+04:00)

Клип Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале группы на YouTube набрал больше миллиарда просмотров. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, говорится в блоге видеохостинга, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Клип к синглу 1975 года был одним из первых музыкальных видео, который на долгие годы задал стандарты жанра и продолжает вдохновлять миллионы сейчас, больше чем через сорок лет после создания, напомнили представители YouTube.

Действующие участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор еще 22 июля поблагодарили фанатов за любовь и поддержку. Они пообещали снять три новых клипа к своим песням и предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions. Сайт проекта вечером 23 июля был недоступен.

Конкурс начнется позднее в июле, говорится в блоге YouTube. Участникам-музыкантам предложат сделать свои интерпретации "Богемной рапсодии", танцорам - подготовить танец под музыку Don't Stop Me Now, ориентируясь на видеоинструкции тренера по пластике Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в кино. Художникам предложат изобразить любое слово или фразу к тексту песни A Kind of Magic.

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